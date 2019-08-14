Son Dakika Haberleri: - Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandı
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- Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandı

57 dakika önce

- Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandıZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ndeki bir çocuk bahçesinde bulunan gondoldan düşen 11 yaşındaki Bilal D.A. yaralandı.

- Gondoldan düşen 11 yaşındaki çocuk yaralandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ndeki bir çocuk bahçesinde bulunan gondoldan düşen 11 yaşındaki Bilal D.A. yaralandı.
Gökçebey İlçesindeki bir çocuk parkında bulunan gondolda oynayan 11 yaşındaki Bilal D.A., saat 21.30'da, sallanırken dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan çocuğu görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. Bilal D.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilal D.A. burada yapılan ilk müdahalelinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Bilal D.A'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
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