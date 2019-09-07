Son Dakika Haberleri: Gönen Aleyna Tilki ile coştu
Son Dakika Magazin Haber

Gönen Aleyna Tilki ile coştu

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen İlçesinin Kurtuluşunun 97. Yıldönümü Kapsamında 12. Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinin ilk gecesinde, ünlü sanatçı Aleyna Tilki söylediği hareketli parçaları ile meydanı dolduranları coşturdu.

Gönen Aleyna Tilki ile coştu, System.String[]

Balıkesir'in Gönen İlçesinin Kurtuluşunun 97. Yıldönümü Kapsamında 12. Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivalinin ilk gecesinde, ünlü sanatçı Aleyna Tilki söylediği hareketli parçaları ile meydanı dolduranları coşturdu.


Festival kapsamında, Gönen Yıldız meydanında düzenlenen konsere Gönenlilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce insan aktı. Erken saatlerde meydanı dolduran Aleyna Tilki hayranları konser boyunca doyasıya dans ettiler.


Palaz, "31 Mart akşamı söz verdik, sözümüzü yerine getiriyoruz"


Gönen'de sahneye çıkan Aleyna Tilki'ye söylediği üç parçanın ardından Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından iğne oyası, çiçek ve üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı Gönen Belediyespor forması hediye etti.


Başkan Palaz meydandakilere seslenerek; " Biz 31 Mart akşamı kazandığımız yerel seçimlerin ardından bu meydanda sizlere, özellikle de gençlere kurtuluş günümüzde festival yapacağız diye söz verdik. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.


Aleyne Tilki, Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kendi parçalarından oluşan ve çeşitli sanatçıların parçaları ile meydandakileri coşturdu. Gece de Aleyna Tilki için alınan aşırı güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. - BALIKESİR

Aleyna Tilki, Balıkesir, Gönen, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurtuluş Savaşı döneminin gizli kahramanları bu yıl da unutulmadı
Oyuncu Engin Akyürek'in yeni dizisi belli oldu Survivor yarışmacısı Sahra Işık, İdris Aybirdi ile evlendi ABD'deki defilede Ayşe Hatun Önal rüzgarı esti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:28:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönen Aleyna Tilki ile coştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]