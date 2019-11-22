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Gönen alışveriş festivaline vatandaşlardan yoğun ilgi

6 saat önce

Balıkesir Gönen ilçesinde, alışveriş günleri festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gönen alışveriş festivaline vatandaşlardan yoğun ilgi, System.String[]

Balıkesir Gönen ilçesinde, alışveriş günleri festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gönen Ticaret Odası tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen ve dün başlayan festivalin açılışına, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman, Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi, Meclis Başkanı Salih Hasip Osman, ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçedeki ekonomik hareketlenmeyi sağlamak amacıyla esnafın da çeşitli kampanyalar yaptığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Üç gün sürecek olan etkinliklerde, şarkıcı Aydilge konser verecek. Süheyl, Behzat Uygur kardeşler, tiyatro gösterisi sunacak.

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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