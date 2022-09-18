BALIKESİR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de devam ediyor

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'ndan Drone Görüntüleri Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve merhum Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'ndan Drone Görüntüleri Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve merhum Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş anısına düzenlenen yarışlar, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda devam ediyor. Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşuluyor. Yarışlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu sınıflarında 120 sporcu mücadele ediyor.

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