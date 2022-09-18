BALIKESİR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de devam ediyor - Son Dakika
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BALIKESİR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de devam ediyor

18.09.2022 18:29

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'ndan Drone Görüntüleri Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve merhum Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'ndan Drone Görüntüleri Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve merhum Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş anısına düzenlenen yarışlar, Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda devam ediyor.

Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşuluyor.

Yarışlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu sınıflarında 120 sporcu mücadele ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şakir Şenkalaycı, Motosiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de devam ediyor - Son Dakika
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