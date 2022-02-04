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Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

04.02.2022 19:35
Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Balıkesir'de, Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'de, Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde çay üzerinden geçen köprüyü kullanan bir grup vatandaşın ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çayın ortasındaki kayalıkta mahsur kalan kedi, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden alınıp Gönen Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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Gönen Çayı, Balıkesir, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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