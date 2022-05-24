Gönen'de 276 kilometrelik "Artemea" doğa yürüyüşü rotası oluşturuldu - Son Dakika
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Gönen'de 276 kilometrelik "Artemea" doğa yürüyüşü rotası oluşturuldu

24.05.2022 10:38
Gönen'de 276 kilometrelik "Artemea" doğa yürüyüşü rotası oluşturuldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yeni oluşturulan 25 parkurlu "Artemea Yürüyüş Yolu" doğa tutkunlarını ağırladı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yeni oluşturulan 25 parkurlu "Artemea Yürüyüş Yolu" doğa tutkunlarını ağırladı.

Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi, Beykent Üniversitesi, Artemea Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliği ile uzun süren çalışmalar sonucunda trekking rotaları GPS ve doğal işaretleme teknikleri ile hazırlanan parkurlar, toplam 276 kilometreden oluşuyor.

Yürüyüş yolunun açılış etkinliğinde, birçok ilden gelen doğa tutkunları Dereköy Mesire Alanı'nda kamp yaptı. Ayrıca etkinlikte, Grup Gündoğarken tarafından konser verildi.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, programda yaptığı konuşmada, "Doğaseverleri bir araya getiren bu yol projesinde emek harcayan proje başkanı Mete Dinç ve herkese sonsuz teşekkürler ediyorum." ifadesini kullandı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ise kaplıcaları ve yeşilliği ile bilinen ilçenin, doğa yürüyüşü ve kampçıların gözde adreslerinden biri olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Rotaları ile ulaşım kolaylığı ve güzergah detayları ile hiç yormadan, dinlene dinlene doğanın bir bütünü olarak misafirlerimize güzergahın hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl festival ilk oldu. Eksiklerimizi gördük. Seneye çok daha güzel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Uzun yıllar turizm olarak trekking sevdalılarını bir araya getireceğine inandığım bu projenin paydaşları ile ne gerekiyorsa her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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