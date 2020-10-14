Gönen'de 4 tondan fazla etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gönen'de 4 tondan fazla etil alkol ele geçirildi

4 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 4 bin 150 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi yakalandı, firar olan 1 kişi ise aranıyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için bir çok iş yeri ve depoya baskın gerçekleştirdi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 4 bin 150 litre etil alkol ve 10 litrelik el yapımı sahte alkol bulundu.

Olayla ilgili bir kişi yakalanırken, firar eden bir kişinin ise yakalama çalışması sürüyor. Öte yandan sahte içki nedeniyle Balıkesir'de şu ana kadar 8 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, 4'ünün ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.