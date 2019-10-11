Son Dakika Haberleri: Gönen'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri
Son Dakika Spor Gönen'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri

Gönen'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri

1 saat önce

Isparta'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri sonrasında sezon açılışı yapıldı.

Gönen'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, System.String[]

Isparta'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri sonrasında sezon açılışı yapıldı. Kutlamalarda konuşan bulunan Gençlik ve Spor Gönen İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, katılımcılara teşekkür ederek, "Gönen'de çok yetenekli gençlerimiz var. Bu çocuklarımızı destekleyip Türk sporuna kazandıracağız" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri coşkuyla tamamlandı.


Isparta'nın Gönen İlçesinde Kaymakam Yunus Coşkun, Belediye Başkanı Osman Kesmen, İlçe Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri, Gönen halkı ve günün anlamını yaşatan yaklaşık 120 öğrenci ve sporcuların katılımıyla yürüyüş düzenlendi.


İlçede yapılan Sağlık Yürüyüşü sonrasında, okçuluğun tanıtımı ve uygulama atışları gerçekleştirildi. Gönen Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Fen Lisesi öğrencilerinin futbol maçı ile devam eden etkinlikler akabinde ödül töreni yapıldı.


Gençlik ve Spor Gönen İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, protokole, öğretmen ve öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Amatör Spor Haftası dolayısıyla dopdolu bir program hazırladık. Amatör Spor Haftası ile sezonu da açmış oluyoruz. Gönen'de çok yetenekli gençlerimiz var. Bu çocuklarımızı destekleyip Türk sporuna kazandıracağız" dedi. - ISPARTA

Isparta, Gönen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
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