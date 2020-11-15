Gönen'de bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir sokak artan korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Gönen'de artan korona virüs vakaları nedeniyle Tırnova Mahallesi'nde bir sokak karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Gönen İlçesi Tırnova Mahallesi 32. Sokağın 38. Sokak ile kesişiminden Leblebiciler Sokağı kesişimine kadar olan bölümü ile 38. Sokağın 32. Sokak ile kesişiminden Verenler Sokağı ile kesişimine kadar olan bölümü kısmında yaşayan kişiler arasında artan pozitif vakalar ve temaslı sayısının fazla olması sebebiyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla her iki sokakta 14.11.2020 tarihi ve saat 20: 30'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına, Karantina süresince sokağa giriş-çıkışların İlçe Emniyet Müdürlüğünce kontrollü bir şekilde sağlanmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - BALIKESİR