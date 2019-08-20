Son Dakika Haberleri: Gönen'de dehşet saçan üvey torun yakalandı
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Gönen'de dehşet saçan üvey torun yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı.

Gönen'de dehşet saçan üvey torun yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı.

Gönen ilçesinde 80 yaşındaki ninesi Bedriye Kangal'ı bıçaklayarak öldüren ve dedesi Fidan Kangal'ı sırtından ağır yaralayıp kaçan F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:06 Kaynak: İHA
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