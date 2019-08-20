Gönen'de dehşet saçan üvey torun yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:06 Kaynak: İHA
'in Gönen
ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı.
Gönen ilçesinde 80 yaşındaki ninesi Bedriye Kangal'ı bıçaklayarak öldüren ve dedesi Fidan Kangal'ı sırtından ağır yaralayıp kaçan F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü
birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
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