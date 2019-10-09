Son Dakika Haberleri: Gönen'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Gönen'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen olayda cam balkon işçisi taşıdığı alüminyum boruyu yüksek gerilim hattına değdirerek ağır yaralandı.

Gönen'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen olayda cam balkon işçisi taşıdığı alüminyum boruyu yüksek gerilim hattına değdirerek ağır yaralandı. Olayda ayrıca ev sahibi ve diğer bir işçi de hafif yaralandı.


Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokakta cam balkon takmak için F.T.Ş. (70) isimli yaşlı kadının evine gelen M.K. (24) ile arkadaşı F.C. (28), taşıdıkları alüminyum boruyu üçüncü kata çıkarırken yüksek gerilim hattına değdirdi. Yüksek gerilime kapılan M.K. ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı F.C ile ev sahibi F.T.Ş. hafif bir şekilde yaralandı. Olay gerine gelen İtfaiye ve Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, akıma kapılan M.K.'nin durumunun kritik olduğu belirlendi. Olayda hafif şekilde yaralanan F.C. ile F.T.Ş. ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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