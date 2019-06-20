Gönen'de FETÖ operasyonu
1 saat önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
'in Gönen
ilçesinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ziraat mühendisi bir kişi Gönen'de yakalandı. Yetkililer FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam etmekte olduğunu belirtti. - BALIKESİR
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