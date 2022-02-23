Gönen'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gönen'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

23.02.2022 18:49
Gönen'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Gönen'de bir bölgeye operasyon yapıldı.

İzinsiz kazı yapıldığı öne sürülen bölgede jeneratör, kırıcı delici ve 9 kazı malzemesi ele geçirildi.

Bölgede yakalanan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönen'de izinsiz kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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