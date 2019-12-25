Gönen'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönen'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gönen'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

Gönen'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal Ulukır Mahallesi'nin Selvidede mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Teknik takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.C, Ö.T, M.D. ve S.V'yi yakalayarak yanlarında kırıcı delici, jeneratör, 7 metre uzunluğunda merdiven, kompresör ve 20 metrelik halat ele geçirdi.

Zanlılar hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Balıkesir, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı
Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:26 Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
19:25 Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
19:23 Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı (2) - Son Dakika
19:22 Balıkesir zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı 10 yaralı - Son Dakika
19:20 Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:29:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönen'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]