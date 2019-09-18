Gönen'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaçak içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Rüstem Mahallesi'nde ikamet eden M.S.A'nın kaçak içki üreterek sattığı bilgisine ulaştı.



Harekete geçen ekipler, bu kişiye ait iki ayrı adreste yaptıkları aramalarda 55 litre sahte rakı, 52 litre sahte votka ele geçirdi.



M.S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.