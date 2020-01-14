Gönen'de kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Gönen'de kaçak içki ve sigara operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.

Gönen'de kaçak içki ve sigara operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö'nün evinde ve iş yerinde kaçak sigara ve içki bulunduğu, satışının yapıldığı bilgisini aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sigara doldurma makinesi, tütün kıyma makinesi, hassas terazi, 180 gram yaş tütün, 100 bin boş makaron, 10 bin dolu makaron, 7 bin 500 sigara poşeti, 200 karton sigara, 10 bin sigara kağıdı, 50 puro, bin 500 cinsel içerikli ürün ve 36 şişe sahte rakı yapımında kullanılan anason bulundu.

Şüpheli N.Ö hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Balıkesir, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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