Gönen'de kar sürprizi - Son Dakika
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Gönen'de kar sürprizi

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesine Bağlı Sebepli Mahallesinde bu sabah kar sürprizi yaşandı.

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Balıkesir'in Gönen ilçesine Bağlı Sebepli Mahallesinde bu sabah kar sürprizi yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının halen devam ettiği bildirildi.


Şubat ayının son günü ilçeye 17 kilometre mesafedeki Sebepli Mahallesindeki halk güne karla uyandı. Kar yağışının halen devam ettiğini bildiren mahalle sakinleri, "Yağan kar berekettir. Tarlalarımızı yaza hazırlayabilmek için yağışlara ihtiyacımız var. Toprağın suya doyması ancak kar ile mümkün. Bu yüzden kar yağışını dört gözle bekliyorduk" dediler. - BALIKESİR

Balıkesir, Sabah, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
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