Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu - Son Dakika

Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu

08.12.2020 17:34
Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu, System.String[]

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, ilçede kurulan salı pazarını yetkililerle birlikte denetledi.

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, ilçede kurulan salı pazarını yetkililerle birlikte denetledi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun en son kararlarının uygulanma düzeyini yerinde görmek ve denetlemek üzere vatandaşlarımızın en çok bir araya geldiği yerlerden biri olan pazaryerini ziyaret eden Kaymakam Yurt, alınan son tedbirler doğrultusunda pazaryeri girişlerinde oluşturulan kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünce kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi "KADES" ile ilgili açılan bilgilendirme standında konuya ilişkin incelemelerde bulundu. Ayrıca İlçe Pazarı çevresinde bulunan yaya geçitlerinde denetimlerde bulunarak uygulama sırasında durdurulan araçlardaki sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri, emniyet kemerlerini mutlaka takmaları, yaya geçitlerinde yaya güvenliğine önem vermeleri ve hız limitleri ile trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Pazarcı esnaflarımızın genel olarak önlemlere uyma konusunda gereken hassasiyeti gösterdiğini ifade eden İlçe Kaymakamı, toplum sağlığını tehlikeye atmamak ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşı karşıya kalmamak için tüm kesimlerin alınan tedbirlere harfiyen uyması gerektiğini vurguladı ve hastalığın yayılımını engellemek amacıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz verilmemesi konusunda vatandaşlarımıza bir kez daha uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu
Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu
Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu
Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu
Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu

Arslan Yurt, Gönen, Kadın, Salı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gönen'de Kaymakam pazarda denetimlerde bulundu - Son Dakika


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