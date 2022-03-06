BALIKESİR - Gönen'de koç panayırı düzenlendi - Son Dakika
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BALIKESİR - Gönen'de koç panayırı düzenlendi

06.03.2022 14:48

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen koç panayırında farklı ırklar, üreticilerle buluştu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen koç panayırında farklı ırklar, üreticilerle buluştu.

Gönen Kapalı Hayvan Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen panayırda Türkiye'nin birçok yerinden koç ırkı görücüye çıktı.

25 ilden 92 koç üreticisi ile 15 birbirinden farklı koç ırkının üreticilerle buluştuğu panayıra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılman, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Balıkesir'in hayvancılıkta önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

Yılmaz, damızlık çiftliği kurarak yapılan anlaşmalar gereği alınan hayvanların ilçelerde ücretsiz bir şekilde çiftçilere dağıtılacağını belirtti.

Konuşmanın ardından Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, üreticilerle bir araya gelerek bir süre sohbet edip bilgi aldı.

BALIKESİR - Gönen'de koç panayırı düzenlendi
BALIKESİR - Gönen'de koç panayırı düzenlendi
BALIKESİR - Gönen'de koç panayırı düzenlendi

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Ramazan Bahçavan, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Gönen'de koç panayırı düzenlendi - Son Dakika


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