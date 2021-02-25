Gönen'de korona virüs tedbirleri toplantısı - Son Dakika

Gönen İlçesinde, Kaymakam Arslan Yurt'un Başkanlığında, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, ilgili kurum amirleri, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla "Korona virüs Tedbirleri Toplantısı" yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bütün yerleşim yerlerinde iş yerlerinin önünde, cadde ve sokaklarda, çay ocaklarının çevresinde toplu halde bulunulması, oturulması ve mesafe kuralının ihlal edilmesinin engellenmesine, bu konuda denetim yapılmasına, hastalığın bulaş riskinin artmasına sebep olan toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere izin verilmemesine, vatandaşlara akraba, komşu, hasta, ev ziyaretleri yapılmamasına, gün düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulunulmasına, apartman ve site gibi toplu ikamet alanlarında bahçe gibi ortak kullanım alanlarının toplu şekilde kullanılmasına izin verilmemesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce alınarak hayata geçirilmiş olan bütün kararların Kaymakamlıklar, Belediyeler ve kolluk birimleri tarafından İlçe genelinde eksiksiz olarak en yüksek düzeyde uygulanmasına, kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerin en üst seviyeye çıkarılmasına, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde vatandaşlar tarafından kendilerine sağlanan bazı imkan ve kolaylıkların istismar edilmesinin engellenmesine, bu kapsamda bütün kolluk birimleri tarafından belirtilen gün ve saatlerde denetim uygulanmasına, taşıt araçlarında bulunanlara ve yayalara dışarıda bulunma sebeplerinin sorulmasına, ibraz edilen belgelerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının incelenmesine, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarından taviz verilmemesi konusunda vatandaşlarımızın sürekli uyarılması ve kolluk denetimlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinin önemi vurgulandı. - BALIKESİR