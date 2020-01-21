Gönen'de kumar operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönen'de kumar operasyonu - Son Dakika

Gönen'de kumar operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde düzenlenen kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Gönen'de kumar operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde düzenlenen kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Gönen İlçe Jandarma ekipleri, V.A'nın mahalledeki iş yerinde parayla tombala oynattığı bilgisini aldı.

İş yerinde operasyon düzenleyen ekipler, V.A'yı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, tombala kartı ele geçirildi.

Balıkesir, Sarıköy, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönen'de kumar operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]