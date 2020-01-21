Gönen'de kumar operasyonu - Son Dakika

Gönen'de kumar operasyonu
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde düzenlenen kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde düzenlenen kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Gönen İlçe Jandarma ekipleri, V.A'nın mahalledeki iş yerinde parayla tombala oynattığı bilgisini aldı.
İş yerinde operasyon düzenleyen ekipler, V.A'yı gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, tombala kartı ele geçirildi.
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