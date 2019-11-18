Son Dakika Haberleri: Gönen'de öğrencilere "Sıfır Atık Projesi" anlatıldı
Son Dakika Güncel Gönen'de öğrencilere 'Sıfır Atık Projesi' anlatıldı - Son Dakika

Gönen'de öğrencilere "Sıfır Atık Projesi" anlatıldı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Gönen'de öğrencilere

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Gönen Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasanbey, Sarıköy ve Gündoğan mahallelerindeki okulların öğrencilerine israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra katı atık dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerle çocuklarda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını bildirdi.

Projenin tanıtımını yaygınlaştırmak amacıyla broşürler ile ayrıştırılmış katı atık kutularının dağıtımını yaptıklarını belirten Palaz, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımızda düzenli olarak devam edecek. Bu eğitimlerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, giderek artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tüketim sonucu azalan doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını, ülke ekonomisine katkı sağlanmasını sağlamak adına çevre bilincinin aşılanacağı düşüncesindeyiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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