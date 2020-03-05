Gönen'de "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönen'de 'Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika

Gönen'de "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri başladı

50 dakika önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Gönen'de

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Ömer Seyfettin Meydanı'nda yapılan törende bir konuşma yapan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, etkinlikleri Türkiye geneline yükseltme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Ayrıca, Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi Gönen Belediyesi sergi salonunda ziyarete açıldı.

Etkinlikler, şiir dinletisi, mevlid, konferans, seminer ve tiyatro ile bir hafta sürecek.

Ömer Seyfettin, İbrahim Palaz, Balıkesir, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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