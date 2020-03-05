Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Ömer Seyfettin Meydanı'nda yapılan törende bir konuşma yapan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, etkinlikleri Türkiye geneline yükseltme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Ayrıca, Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi Gönen Belediyesi sergi salonunda ziyarete açıldı.

Etkinlikler, şiir dinletisi, mevlid, konferans, seminer ve tiyatro ile bir hafta sürecek.