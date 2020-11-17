Gönen'de pazara girişlerde HES kodu mecburiyeti - Son Dakika

Gönen'de artış gösteren Korona virüs vakalarına karşı önlemler arttırıldı. Gönen İlçe Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar neticesinde Kapalı pazaryerine (Salı Pazarı) girişlerde HES kodu uygulaması gerçekleştirildi.

Korona virüs vakalarının her geçen tırmanışa geçmesinin ardından bir takım tedbirler üst üste gelmekte. Gönen'de her hafta Salı günleri Kapalı Pazaryerinde kurulmakta olan ve bölgenin en büyük pazarlarından olan yaklaşık günlük 10 bine yakın vatandaşı ağırlayan Salı Pazarında HES Kodu uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamanın ilk saatlerinde vatandaşların yığılmasını önlemek amaçlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Gönen Belediyesi Zabıta ekipleri bir hayli zorlansalar da. Gerçekleştirilen bu uygulamadan vatandaşların hoşnut olduğu ifade edildi.

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt yaptığı açıklamada; " Vatandaşlarımız özellikle günün belirli saatlerinde büyük yoğunluğun olduğu Salı Pazarında sağlıklarını bir nebze de olsa güvence altına alabilmek adına HES Kodu uygulaması kararı aldık. İlk saatlerde bir nebze de olsa vatandaşların yığılması olsa da ilerleyen saatlerde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Belediye Zabıta Ekiplerimizi arttırarak bu sorunu ortadan kaldırdık. Pazar Yerimizde ekiplerimizce yapılan denetimlere zaman zaman katılarak vatandaşlarımızın sağlık ve huzur içerisinde pazar ihtiyaçlarını gidermelerini sağlamaktayız" dedi.

Gerçekleştirilen HES Kodu uygulamasını bizzat İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jand.Yarb. Temel Kılıç, Gönen Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Çakmak ile Gönen Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Çetin Canbaz denetlediler. - BALIKESİR