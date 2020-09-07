Gönen'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Gönen Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, teknik takip sonucu Tırnova Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Bu adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 36 fişek ve 10 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.M. (35) ve A.M. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir, Gönen, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:41 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Gönen'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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