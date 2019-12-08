Son Dakika Haberleri: Gönen'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu
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Gönen'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin iki ayrı iş yerine yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.

Gönen'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polisin iki ayrı iş yerine yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gönen ilçesinde 2 ayrı iş yerinde sahte içki ve kaçak sigara satışı yapıldığına yönelik istihbari bilgi edindi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde adli mercilerden alınan arama kararı sonucunda yapılan aramada; 455 adet puro, 3620 adet dolu makaron, 445 Şişe 0.70 cl'lik votka, 35 litre su şişeleri içerisinde sahte içki, 35 paket kaçak sigara, 10 litre etil alkol, 17 adet alkol yapımında kullanılan madde ele geçirildi.


Olayla ilgili M.K. ve T.Ö. adlı şüpheli şahıslar ile alakalı gerekli yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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