Gönen'de silah operasyonları - Son Dakika

Gönen'de silah operasyonları

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok miktarda silah ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok miktarda silah ele geçirildi.


Balıkesir Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünce Reşadiye Mahallesinde 17 farklı adrese yapılan operasyonlara 9'u rütbeli, 105 personel katıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, araması olduğu tespit edilen G.T isimli şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi alınan A.M. S.Y., İ.H.A., T.A., V.A., T.Ç., D.Ç., N.Ç., L.A. ve A.İ.S. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 7 adet tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 112 adet tabanca fişeği, 80 adet av tüfeği kartuşu ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu öğrenilirken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de silah operasyonları - Son Dakika
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