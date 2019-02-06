Gönen'de Silah Tacirlerine Operasyon : 8 Gözaltı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde silah ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde silah ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı.



Bandırma Kom Grup Amirliğince Gönen ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin silah ticareti yaptıkları tespit edildi. Yapılan teknik takip çalışmaları neticesinde ruhsatsız tabanca sattıkları değerlendirilen şüpheliler eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet fişek, 1 adet el baltası, 1 adet muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T., M.D., Ö.Ö., E.S., C.F., M.Ö., D.D. ve İ.A. adlı 8 şüphelinin sorgusu sürüyor. - BALIKESİR

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