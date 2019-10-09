Son Dakika Haberleri: Gönen'de silahlı kavga: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Gönen'de silahlı kavga: 5 yaralı

Gönen'de silahlı kavga: 5 yaralı

26 dakika önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan 5 kişi yaralandı.

Gönen'de silahlı kavga: 5 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan 5 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi 55. Sokak'ta bir evde yaşayan aile bireyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan kişilerden S.T. (41), K.T. (39) ve D.T. (20), Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

N.B. (61) ve N.B. (19) ise ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balıkesir, Reşadiye, kavga, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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