Gönen'de silahlı kavga: 5 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan 5 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi 55. Sokak'ta bir evde yaşayan aile bireyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan kişilerden S.T. (41), K.T. (39) ve D.T. (20), Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

N.B. (61) ve N.B. (19) ise ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi.