Gönen'de suç örgütü operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de suç örgütü operasyonu - Son Dakika

Gönen'de suç örgütü operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gönen'de suç örgütü operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile de ilgili olduğu öğrenildi.


Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri silahlı suç örgütünden oldukları iddiası ile 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 9'u Gönen'de gözaltına alınırken, 3 kişi de Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet silah ve 100'den fazla mermi ele geçirildi.


Zanlılardan 1'i Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgu sonrası serbest bırakılırken, 8 şüpheli Gönen Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı işlemlerinin ardından Gönen Adliyesi'ne sevk edildi. Şahısların, 5 gün önce Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile alakadar olduğu iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Cumhuriyet Savcılığı, Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Sevgilisinden şiddet gördüğü esnada Kadir Şeker'in müdahalesi ile kurtulan kadın: Beni kurtarmaya çalıştı Kendisini tutuklayan polisleri bıçaklayan Özgür Arduç: Bana bakmasaydı boğazına sokacaktım İstanbul'da 400 bin TL'lik soygun! Hırsızların kaçışı film sahnelerini aratmadı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:20:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönen'de suç örgütü operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]