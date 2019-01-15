Son Dakika Haberleri: Gönen'de Tarım Arazileri Sular Altında

Gönen'de Tarım Arazileri Sular Altında

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Gönen Çayı'nın taşması nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Gönen'de Tarım Arazileri Sular Altında, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Gönen Çayı'nın taşması nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Bir süredir etkili olan sağanak sonrası kapasite aşımı olan Yenice-Gönen Barajı'nın kapakları açılınca, Gönen Çayı'na yapılan su tahliyesi Gönen Ovası'nda su baskınına neden oldu.

Bölgede bazı tarım alanları sular altında kaldı. Su baskınları Tuzakçı, Bostancı, Alaaddin, Sarıköy ve Tahirova'daki tarım arazilerini etkiledi.

Jandarma ekipleri, ilçe sakinlerinin zarar görmemesi için bazı köy yollarını trafiğe kapattı.

Zarar tespiti yapılıyor

Bölgede incelemelerde bulunan Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, yaptığı açıklamada, bölgede bir süredir devam eden yağış nedeniyle Gönen Ovası'ndaki çeltik ekili alanların su altında kaldığını söyledi.

Çeltik alanlarının yanı sıra sebze tarımı yapılan alanlarda da zarar meydana geldiğini aktaran Özkurt, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 dekarlık alanda ekili olan maydanozun sular altında kaldığı bizlere son gelen bilgiler arasında. Gönen İlçe Tarım Müdürlüğümüze bağlı ekipler, yağış alan bölgelerde meydana gelen zarar ile ilgili tespitlerde bulunuyor. Bununla ilgili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar ile birlikte bir komisyon da kurulmasına karar verildi. Zararın boyutlarını ilgililere aktararak, üreticinin zararının telafisi için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Balıkesir, Gönen, Güncel
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