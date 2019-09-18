Son Dakika Haberleri: Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.


Sarıköy ile Gelgeç Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Çamurluk mevkiinde 10 PN 617 plakalı otomobille seyir halinde olan Raşit Güngör (50), direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağında bulunan tarlanın içine takla attı. Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan İrfan Kaya (37) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan İrfan Kaya kurtarılamadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Sarıköy, Gönen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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