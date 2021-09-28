Gönen'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin kamyonla çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mülki Özcan yönetimindeki 16 TJ 875 plakalı otomobil, Buğdaylı Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Metin Kılıç idaresindeki 10 CCY 48 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada sürücü Mülki Özcan ve yanındaki Şerif Çakan yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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