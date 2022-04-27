Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti - Son Dakika
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Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti

27.04.2022 09:08
Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti

Balıkesir'in Gönen İlçesi Söğüt Mahallesi yakınlarında traktör altında kalan İ.Y. isimli şahıs hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gönen İlçesi Söğüt Mahallesi yakınlarında traktör altında kalan İ.Y. isimli şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Yakınları tarafından gece saatlerinde evine gelmediği tespit edilen İ.Y. isimli şahıs Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aramaları sonucu Gönen İlçesi Söğüt Mahallesi yakınlarında yol kenarında traktörün altında kalarak vefat ettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin ve 112 Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan İ.Y.'nin hayatını kaybettiğini açıkladılar.

Olay ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BALIKESİR

Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti
Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti
Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti
Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti

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Hisarcık, Traktör, Söğüt, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gönen'de traktör altında kalan vatandaş vefat etti - Son Dakika


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