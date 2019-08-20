Son Dakika Haberleri: Gönen'de üvey torun dehşet saçtı
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Gönen'de üvey torun dehşet saçtı

32 dakika önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.

Gönen'de üvey torun dehşet saçtı, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal'ı (81)sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal'ın(80) ise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor. - BALIKESİR
Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:20 Kaynak: İHA
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