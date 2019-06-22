Gönen'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hazine arazisine uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi eken 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:00 Kaynak: AA
'in Gönen
ilçesinde, hazine arazisine uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi eken 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler Sarıköy
Mahallesi Kanalboyu mevkisinde bulunan hazine arazisine kimliği belirsiz şahıslar tarafından kenevir ekimi yapıldığına dair bilgiye ulaştı.
Bölgeyi gözetim altına alan ekipler, gece geç saatlerde kenevir bitkilerini sulayan A.D. ve H.C'yi yakaladı. Olay yerinde 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, saksıda dikilmeye hazır 3 kök kenevir bitkisi daha bulundu.
A.D. ve H.C. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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