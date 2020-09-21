Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, teknik takibin ardından Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı.
Söz konusu adreste yapılan aramalarda 131 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram kubar esrar geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. (63), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gönen'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika