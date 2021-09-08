Gönen'de Zara rüzgarı

Gönen'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yılı münasebetiyle 13. Düzenlenen Oya ve Çeyiz Festivali dün gece düzenlenen ZARA konseri ile son buldu.

Bu yıl 5 gece süren konserlerde ilk gece Hakan Altun, ikinci gece Gazapizm, üçüncü gece Derya Uluğ konserlerinin ardından dördüncü gece de Haluk Levent konseri yer alacaktı. Haluk Levent'in sosyal medya üzerinden PCR testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda 06 Eylül Gönen'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl dönümünde sahneye Koray Avcı çıktı.

Konserlerin son gecesinde her kesimin beğendiği Zara sahne aldı. Gönen Yıldız Meydanda gerçekleştirilen konsere gelenlere hem HES kodu hem de AŞI sorgusu yapıldı. Havanın oldukça soğuk olduğu gecede Zara'nın birbirinden hareketli parçaları ile alanı dolduranlar yerinde duramadılar.

Sanatçı Zara;" Gönen'e ilk kez geliyorum. Yemyeşil doğasıyla çok güzel bir yer. Bu güne kadar gelmediğime yanıyorum. Ülkemizde yaşayanlara Gönen'e gelmelerini ve Gönen Kaplıcalarında tatil yapmalarını öneriyorum. Gelecek yıllarda da muhakkak burada sizlerle olmak istiyorum" dedi - BALIKESİR