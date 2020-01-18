Gönen Deltası'ndaki flamingo popülasyonu arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönen Deltası'ndaki flamingo popülasyonu arttı - Son Dakika

Gönen Deltası'ndaki flamingo popülasyonu arttı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir ilinde bulunan sulak alanlarda 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' tamamlandı.

Gönen Deltası'ndaki flamingo popülasyonu arttı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir ilinde bulunan sulak alanlarda 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' tamamlandı. Gönen Deltası sulak alanındaki flamingo popülasyonun geçmiş yıllara oranla artış gösterdi gözlendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir İlindeki Sulak Alanlarda Bursa ve Balıkesir Şube Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü personeli ve amatör kuş gözlemcilerin katılımlarıyla Balıkesir ilindeki sulak alanlarda 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' (KOSKS) çalışmaları tamamlandı. Kuşcenneti Milli Parkı ve Gönen Deltası Sulak Alanı yapılan bu çalışma ile koruma altına alınmış alanların ve türlerin düzenli olarak izlenmesi ve envanter çalışmalarının yapılması planlandı.


Sayımlar, her yıl su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilirken, su kuşu populasyonlarındaki değişikliğin yanı sıra sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olarak ifade ediliyor.


Kış Ortası Su Kuşu sayımlarında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası koruma statüsüne sahip alanlardan olan Kuşcenneti Milli Parkında gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmaları ile av koruma başta olmak üzere yürütülen koruma faaliyetleri neticesinde su kuşu popülasyonlarında artış kaydedildiği görüldü.


Ayrıca Gönen Deltası Sulak Alanında flamingo popülasyonun geçmiş yıllara oranla artış gösterdiği kaydedildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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