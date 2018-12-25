Son Dakika Haberleri: Gönen'den Yurt Ziyareti

Gönen'den Yurt Ziyareti

2 saat önce

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi kız ve erkek pansiyonunu ziyaret etti.

Gönen'den Yurt Ziyareti, System.String[]
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Iğdır Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi kız ve erkek pansiyonunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Vedat Ali Karasu tarafından karşılanan Gönen, kız ve erkek öğrencilerle sohbet ederek, istekleri olup olmadığını sordu. Öğrenciler, yurttan çok memnun olduklarını belirtirken, Gönen ise yurdu temiz bulduğunu ifade etti.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Eğitimde standart ve kaliteyi yakalamak için öğrencilerin barındıkları yer çok önemli. Olumsuz her durum, öğrencilerin psikolojisini kötü etkiler. Yaptığımız incelemeler sonrası, yurtlarda önemli bir sıkıntı olmadığını, adeta turistik bir otel kalitesinde olduğunu gördük. Öğrencilerimizin sıcak bir ortamda, güven içerisinde kalmalarını sağlıyoruz. Yurt görevlilerini, temizlik ve titizliklerinden dolayı kutluyorum" dedi.

Gönen, daha sonra öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:47 Kaynak: İHA

Iğdır, Gönen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Yılda Uygulanacak İşsizlik Maaşları

Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 13:09:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönen'den Yurt Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]