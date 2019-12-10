Son Dakika Haberleri: Gönen Fen Lisesi, greko-romen stilde il birincisi oldu
Son Dakika Spor Gönen Fen Lisesi, greko-romen stilde il birincisi oldu - Son Dakika Spor

Gönen Fen Lisesi, greko-romen stilde il birincisi oldu

6 saat önce

Isparta Liseler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakaları Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Gönen Fen Lisesi, greko-romen stilde il birincisi oldu, System.String[]

Isparta Liseler Arası Güreş İl Birinciliği müsabakaları Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.


Gönen Fen Lisesi Güreş Takımı, gençler greko-romen stilde il şampiyonu oldu. Gönen Fen Liseli güreşçiler, 9 siklette 5 final yaparak, takdir topladı.


Serbest kategorisinde ise 12 takım arasında birinci olan okul Spor Lisesi oldu.


Gönen Fen Lisesi'nin Antrenörü Bayram Çevik'in öğrencileri, elde ettikleri başarılar sonrasında Türkiye finallerinde de oldukça iddialı olduklarını ifade ettiler.


Diğer yandan, Gönen Fen Lisesi'ni greko-romen stilde birinciliğe taşıyan ekipte ise, Osman Toprak, Mehmet Uysal, Sinan Körük, Yunus Emre Gülbahar, Süleyman Seçkin Güner, Selahattin Ertuğ Yaman, Deniz Doğukan Gürel ve Sabri Mert'ten isimli sporcular yer aldı. - ISPARTA

Isparta, Gönen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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