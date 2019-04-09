Son Dakika Haberleri: Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantı Yaptı

1 saat önce

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yapılan çalışmaları değerlendirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı.

Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantı Yaptı, System.String[]
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yapılan çalışmaları değerlendirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Lise ve Yüksek Öğretime geçiş sınavları ve Bakanlıkça hazırlanan örnek soruların okullardaki uygulamaları, Destekleme ve Yetiştirme Kursların verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili birçok değerlendirmelerde bulundu.

Gönen, "Eğitim öğretim hizmetlerinin koordinasyon ve yürütülmesinde gereken titizlik ve hassasiyeti göstereceğinize inancım tamdır. Yapacağınız özverili çalışmalar için şimdiden teşekkür eder başarılar dilerim" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:18 Kaynak: İHA

Iğdır, Gönen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmenine Verilen Ceza Belli Oldu! Ünlü Gitarist ve Şarkıcı Metin Türkcan, "Eşim Başkasından Hamile Kaldı" Diyerek Dava Açtı! Bebeği Apartman Boşluğuna Atan Liseli Anneye Müebbet İstemi Ekrem İmamoğlu'nun Eleştirdiği 3 Medya Patronu, Konuşmasını Canlı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]