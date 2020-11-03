Gönen'in gururu oldular - Son Dakika

Gönen'in gururu oldular

03.11.2020 17:23
Gönen'in gururu oldular, System.String[]

30 Ekim Cuma Günü İzmir'de Yaşanan 6.6 'lık Deprem Sonrası İzmir'e Giden Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve Haberleşme Derneği (GÖNDAK) ekipleri ilçeye döndü.

30 Ekim Cuma Günü İzmir'de Yaşanan 6.6 'lık Deprem Sonrası İzmir'e Giden Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve Haberleşme Derneği (GÖNDAK) ekipleri ilçeye döndü.

Gönen'de Övünç Kaynağıydınız

GÖNDAK'ı ilçeye dönüşlerinde karşılayan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz; " Öncelikle hoşgeldiniz, Gönen'in övünç kaynağıydınız. Sizlerin yaptığınız görevin ne kadar önemli olduğunu bişliyorduk İzmir depremi ile bu bir kez daha ön plana çıktı. Ben Gönen halkı adına hem hoş geldiniz hem de hepinize çok teşekkür ediyorum.Yedi günlük bir karantina süreciniz var bu sürecin ardından çay kahve içmeye ve belediye olarak Göndak ile birlikte neler yapabiliriz ne gibi eğitimler oluşturabiliriz konuşuruz" dedi.

Çok duygusal anlar yaşadık, anlatmak zor

Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve Haberleşme Derneği (GÖNDAK) Başkanı Kadir Akbulut; " Bizle beş gün boyunca İzmir halkının yanında olduk elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince uykusuz sizlerin televizyonlardan gördüklerinizin belkide bin kat fazlasını yaşayarak mücadele etmeye çalıştık. Sizlerin huzurunda ben ekibime, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.Onlar birer cengaver, onlar çok değerliler. Gönen için kıymetli bir durum ifa ettik bizlerde sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmadınız. Başta Belediye Başkanımız İbrahim Palaz'a teşekkür ediyorun.Duygular ifade edilemiyor" şeklinde konuştu.

Akbulut; " Buradan gittiğim iz günden beri Balıkesir AFAD ile işbirliğindeydik .İzmir'e ulaştığımızda direk kriz masasına yönlendirildik,Bornova kriz masasından bize hemen görev verildi 22 bina yıkılmıştı, çalışmalar biz varmadan başlamış idi bizi direk Rızabey Apartmanına yönlendirdiler.8 katlı 32 daireden oluşan çok büyük bir apartman olduğu için biz Federasyon olarak Yalova ekibi ile birlikte 31 kişilik bir ekip olarak sahadaydık.Rızabey Apartmanı çok büyük bir enkaz olduğu için direk bizi oraya yönlendirdiler.Sahada küçük bir kriz masası daha kuruldu, bütün ekiplerle birlikte toplantı yaparak görev dağılımı oluşturduk alınan ilk bilgilerde enkaz altında 45 vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık ve bu şekilde çalışmalara başladık. Bir saat iki saat aralıklarla 4-5 gün uykusuz görev yaptık. Tüm ekiplerle birlikte 20 vatandaşımızı canlı olarak çıkarttık ne yazık ki 20 vatandaşımızı da ex olarak çıkarttık. Diş polikliniği kısmında 3 veya 4 vatandaşın kaldığını düşündüğümüz bir küçük kısım kaldı. Bizler 5-6 ekip görevimizi sonlandırarak dönüş yaptık.Enkaz alanında AFAD ve Jandarma aramalarını sürdürmekte" dedi. - BALIKESİR

Gönen'in gururu oldular
Gönen'in gururu oldular
Gönen'in gururu oldular
Gönen'in gururu oldular

Arama Kurtarma, İzmir, Gönen, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gönen'in gururu oldular - Son Dakika


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