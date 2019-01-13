Son Dakika Haberleri: Gönen, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

Gönen, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Alikamerli köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Gönen, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Alikamerli köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Geleceğe dair çalışmaları için Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Gönen, bizler sevginin gücüne inanan bir anlayışla sorunlarımızı çözeceğiz. Kimseden uzak kalmadan, ayrışmadan çocuklarımıza öğrencilerimize hizmet edeceğiz. Onlara İnsan sevgisi aşılayacağız. Yüreği sevgi dolu olan çocuk hayata sevgi ile yaklaşacaktır" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:28 Kaynak: İHA

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