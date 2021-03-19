Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde - Son Dakika

Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde

19.03.2021 09:55
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde, System.String[]

Türkiye'de pirinç denilince akla gelen ilk yerlerden birisi olan Gönen'de bir şirketin kurduğu sistem ile pirinç, tarladan tam otomatik makinalarla el değmeden sofraya kadar geliyor.

Türkiye'de pirinç denilince akla gelen ilk yerlerden birisi olan Gönen'de bir şirketin kurduğu sistem ile pirinç, tarladan tam otomatik makinalarla el değmeden sofraya kadar geliyor.

Türkiye'de ekilen çeltiğin yüzde 2,5'ini sağlayan Mutlular Grup iştiraki Mutlular Gıda, el değmeden üretilen pirinçleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Şirket yöneticisi Samet Kocaman tüm Türkiye geneline gönderdikleri pirinçlerin kurdukları fabrikada el değmeden son teknoloji makinalarda üretildiğini söyledi.

Gönen'de kurulu fabrikada tarladan hasat edilerek getirilen çeltik, burada ilk olarak kabuğundan ayrılıp pirinç konumuna getiriliyor. Daha sonra silolara yüklenen pirinçlerin parlaklığı sağlanarak boyutlarına ve cinslerine göre ayrılıp paketleme ünitesine gönderiliyor. Gelen taleplere göre üretilen pirinçler el değmeden tonluk, 25 kiloluk, 5 kiloluk, 2,5 kiloluk ve 1 kiloluk paketlere konarak tüm Türkiye'ye sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

Samet Kocaman çeltik fabrikasında yapılan üretim hakkında yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz fabrikamız Türkiye'nin en büyük kırma kapasiteli çeltik fabrikasıdır. Günlük çeltik kırma kapasitemiz 500 tondur. Çeltik fabrikamızın en büyük özelliği çok hijyenik olması, izlenebilirlik seviyesinin yüksek olması, ürün kalitesinin diğer piyasa mallarına göre en üst düzeyde olmasıdır. Fabrikamızdaki makinalar son sistem teknoloji kullanılarak yapıldı. Çeltik fabrikamıza girdikten sonra krom kaplama borular içinden geçerek üretim aşamaları devam etmekte. Çeltik buraya gelip ilk önce kabuğu ve kepeği ayrılıyor. İçindeki yabancı taneler ayrıştırıldıktan sonra ürün çeşidine göre mevcutta 30 adet bulunan pirinç silolarımızın içine almaktayız. Çeltikten pirince dönüşen ürünümüz paketleme bölümüne aktarılıyor. Paketleme bölümünde pirinç silolarına çektiğimiz ürünleri, çeşidine, talebe göre paketleme tesisinde paketleme yapıyoruz. Bu bölümde pirinci 25 kiloluk çuvallar, tonluk çuvallar, 5 kilogramlık, 2,5 kilogramlık ve 1 kilogramlık olmak üzere paket çeşitlerimiz mevcut" diye konuştu.

"Tüm ürünler gıda kontrolünden geçiyor"

Üretilen pirinçlerin gıda mühendisleri tarafından sürekli analizlerinin yapıldığını kaydeden Samet Kocaman, "Ürünlerimizi bu tesiste en üst düzey kalitede çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da işlerken daha hem parlaklığına, hem kalitesine dikkat ediyoruz. Pirincin tane ağırlıklarını, tane boylarını, kalibrelerini, hepsini ayrı ayrı sınıflandırıp aynı kalibredeki ürünleri siloya çekiyoruz. Böylelikle müşterilerimizin aldığı paketlerde bulunan pirinçlerin eni, boyu, parlaklığı aynı kalibrede, aynı oranda oluyor. Bu yüzden pilav yapımında çok kolay oluyor. Yani pilav yapımında zorlanan ev hanımları ve aşçılar için de ürünümüz bu yönden çok kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda fabrikamızda bulunan dört gıda mühendisi arkadaşımız var. Bunlar da üretim aşamalarında parti parti, aşama aşama sürekli numune alıp bunların analizlerini gerçekleştiriyorlar. Onların onayından geçmeyen hiçbir analiz pakete girmiyor, tekrar üretim aşamasına geri dönüyor. Gıda mühendislerimizin onayladığı ürünler paketlemeye geçerek son tüketiciye ulaşmak için buradan sevkiyatını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde
Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde

Türkiye, Çeltik, Pirinç, Gönen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gönen pirinci Türkiye'nin her yerinde - Son Dakika


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