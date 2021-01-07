Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından esnafa 250 bin lira destek - Son Dakika

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan esnafa toplam 250 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, değerlendirme sürecinin ardından vakıf yönetimince 500 kişiye ödeme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gönen Kaymakamı ve Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Yurt, yardımlarla vatandaşların mağduriyetini kısmen de olsa gidermeyi hedeflediklerini belirtti.

Tüm kesimlerden her vatandaşa yardımların devam edeceğini vurgulayan Yurt, "Halkımızdan ihtiyaç sahipleri konusunda bizimle irtibat kurmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.