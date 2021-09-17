Gönen Vizyon 2023 Projesi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi iş birliğiyle "2023 Vizyon Çalıştayı" Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

Gönen ilçesinin gelecek vizyonunun bilimsel ölçütlere uygun olarak hazırlanabilmesi için Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediye Başkanlığı, Gönen Ticaret Odası, Beykent Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan "Gönen Vizyon 2023" çalışma gurubunun toplantısına, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi Hanişoğlu ve Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ve Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt'un katılımıyla Yıldız Otel Mavi Salonda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda Yürütme Kurulu tarafından, Gönen ilçesinin, başta 2023 yılı olmak üzere gelecek vizyonunun bilimsel ölçütlere uygun bir şekilde hazırlanabilmesi, Gönen ilçesinin her kesiminin görüşleri ve sunulan görüşler doğrultusunda, çözümü gereken öncelikli sorunlu, ihtiyaçlar ile gelişimi sağlanacak sektörlerin belirlenmesi sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme istikametinin belirlenmesi amacıyla yapılan Gönen Swot Analizi Raporu sonucu sonrası, Gönen için öncelikli yapılması gereken Turizm, Çevre, Tarım ve Hayvancılık alanında yapılacak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.