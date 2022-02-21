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Gönenli Kıbrıs gazileri KKTC'yi ziyaret etti - Son Dakika

Gönenli Kıbrıs gazileri KKTC'yi ziyaret etti

21.02.2022 13:04
Gönenli Kıbrıs gazileri KKTC'yi ziyaret etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, görev yaptıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) 48 yıl sonra ziyarette bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, görev yaptıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) 48 yıl sonra ziyarette bulundu.

Gönen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi programına, ilçe genelindeki muhtarlar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gönen Şubesine bağlı Kıbrıs gazileri katıldı.

Anılarını tazeleyen gaziler, harekatta şehit olan Türk askerleri için yapılan şehitlikleri gezerek dua etti. Üç gün süren program kapsamında KKTC'nin tarihi ve turistik yerleri de gezildi.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde duygulandıklarını, 48 yıl önceki duyguları yeniden yaşadıklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gönen Şubesi Başkanı Mehmet Özen, kendilerine bu imkanı sağlayan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı makamında ziyaret ederek, programa katılan gazilerin memnuniyetlerini dile getirdi.

Özen, Muharip Gaziler Derneği Gönen Şubesi adına Palaz'a teşekkür plaketi takdim etti.

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Balıkesir, Kıbrıs, Gönen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönenli Kıbrıs gazileri KKTC'yi ziyaret etti - Son Dakika


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