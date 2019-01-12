Son Dakika Haberleri: Gönenli Mehmed Efendi Anılıyor

Gönenli Mehmed Efendi Anılıyor

1 saat önce

Gönenli Mehmed Efendi 13 Ocak Pazar günü Sultan Ahmed Camisinde öğle namazını müteakip anılacak.

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Gönenli Mehmed Efendi 13 Ocak Pazar günü Sultan Ahmed Camisinde öğle namazını müteakip anılacak.

Ömrünü halka ve halka adamış Reis-ül Kurra Gönenli Mehmed Efendi, 13 Ocak Pazar günü Sultan Ahmed Camisinde öğle namazını müteakip anılacak. Vefatının 28. sene-i devriyesi dolayısıyla Gönenli Mehmed Efendi İlim ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenecek etkinlikte Kuran-i Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunacağı bildirildi.

Gönenli Mehmed Efendi kimdir?

1903 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya gelen Gönenli Mehmed Efendi'nin tam adı Mehmet Öğütçü'dür. 1920'li yıllarda İstanbul'a gelen Gönenli Mehmed Efendi, Fatih Camii ders-i amlarından Serezli Ahmet Şükrü Efendi'nin rahle-i tedrisinden geçmiştir. Hıfzını ve tashih-i huruf derslerini tamamladıktan sonra, kıraat ilmini de yine Ahmet Şükrü Efendi'den okuyan Gönenli Mehmed Efendi, 1925 yılında icazet aldı ve daha sonra 1927 yılında imam hatip mektebinden mezun oldu.

İstanbul'da sırasıyla Hacı Bayram Kaftani, Dülgerzade, Hacı Hasan, Sultanahmet Camii imam hatip bulundu. Sultanahmet Camii imam hatipliği görevini 1954'ten 1982 yılına kadar tam 28 yıl devam ettiren Gönenli Hoca aynı zamanda reis'ül kurra hafızı yani Kur'anı yedi kıraat ve on rivayet üzerine okuyan icazet almış üstat hafızların duayeni, eğitimi sürdüren en tecrübeli üstalarındandı.

Okumak için Anadolu'dan gelen fakir ve kimsesiz öğrencilere yardım eden Gönenli Mehmed Efendi, İstanbul'un hemen hemen her semtindeki camii ve kurslarda okuyan öğrencilerin yiyecek, içecek ve giysi temin eder ve talebelerin ceplerine harçlıklarını koyarak öğrenim masraflarını karşılardı.

Ayrıca, adına kurulan Gönenli Mehmed Efendi İlim ve Hizmet Vakfı her yıl geleneksel hale getirdiği anma etkinliklerinde hem vefa görevini yerine getirmekte hem de yeni nesillere Gönenli Mehmed Efendinin yapmış olduğu hizmetleri aktarmaktadır. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

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