"Gönlü genç" öğrencilerden "Biz Evdeyiz" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gönlü genç' öğrencilerden 'Biz Evdeyiz' kampanyası - Son Dakika

"Gönlü genç" öğrencilerden "Biz Evdeyiz" kampanyası

6 saat önce

Tazelenme Üniversitesinin en genci 60 yaşında olan öğrencileri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı "Biz Evdeyiz" kampanyası başlatıldı.

Tazelenme Üniversitesinin en genci 60 yaşında olan öğrencileri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı "Biz Evdeyiz" kampanyası başlatıldı.

Ege Üniversitesi kampüsünde gönüllü öğretim üyelerinin katkısıyla başlatılan ve 60 yaş üstü vatandaşların toplumla bütünleşmesi için oluşturulan Tazelenme Üniversitesi, faaliyetlerini internet ortamında sürdürme kararı aldı.

Koronavirüsün tehdidi altındaki yaşlı bireylerin sağlığını korumak ve aynı zamanda sosyal yaşamdan kopmamasını sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, Instagram üzerindeki "bizevdeyizz" hesabından paylaşımlar yapılıyor.

Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, evde kaldıkları süre içinde yaptıkları yemekleri, egzersizleri buradan paylaşıyor, yaşıtlarına "evde kalmaları" çağrısında bulunuyor.

Fotoğraf ve videolarda, ileri yaşlı bireylerin turşu kurdukları, yoga veya müzik yaptıkları görülüyor, evde sıkılmadan zaman geçirmenin yolları anlatılıyor.

"Birbirimize videolarla, fotoğraflarla misafir olalım"

Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü Yürütücüsü İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, yine sosyal paylaşım sitesinde yaptığı çağrıda, dünyadaki koronavirüs salgınını durdurmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

"Biz Evdeyiz" adlı bir kampanya başlattıklarını söyleyen Şahin, "Çok heyecan duyduğumuz bir çalışma yaptık. Diyoruz ki gelin birbirimize videolarla, fotoğraflarla misafir olalım, yalnızlığımıza arkadaş olalım." dedi.

Kampanyaya spor videosuyla destek veren 68 yaşındaki Osman Tartıcalı, eklemleri güçlendirmek için önerilerde bulunuyor.

75 yaşındaki Perihan Orhan ise evde kalmaktan sıkılmadığını çünkü dikiş makinesiyle kendine şalvar, yakınlarına kıyafet diktiğini anlatıyor.

Kampüs içinde 2016 yılında faaliyete geçen ve tek kayıt şartı "60 yaş" olan "Tazelenme Üniversitesi"nin öğrenci sayısı 400'e ulaşmıştı.

Haftanın 3 günü, "3. Kuşak" olarak nitelenen "gönlü genç" öğrenciler, sınıfları dolduruyor, tercih ettikleri derslere göre tarih çalışıyor, tango ya da felsefe öğreniyorlardı.

Ege Üniversitesi, Koronavirüs, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:32 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 17:59:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gönlü genç" öğrencilerden "Biz Evdeyiz" kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]